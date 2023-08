Huawei estará a construir rede secreta de produtores de "chips" para contornar sanções americanas

A Huawei está a construir uma rede de fábricas de semicondutores na China em nome de outras empresas para contornar medidas norte-americanas de controlo das importações chinesas, avança a Bloomberg esta quarta-feira, 23 de agosto.



A Semiconductor Industry Association, uma associação norte-americana de fabricantes de semicondutores, disse à Bloomberg que a rede da Huawei está a ser construída, tendo comprado já duas fábricas e estando a construir mais três.

A associação alerta que estas fábricas, se operarem através de empresas com nomes diferentes, poderão vir a ser cavalos de Tróia da Huawei nos Estados Unidos, numa altura em que a maior economia do mundo tenta limitar a presença da China nas cadeias de abastecimento de setores como o dos chips, da inteligência artificial, e de outras tecnologias de ponta.

Desde 2019 que os EUA exigem que qualquer exportação ou transferência para a Huawei - incluída numa lista de empresas encaradas de risco por Washington - e com duas subsidiárias da tecnológica seja licenciada pelas autoridades. A tecnológica chinesa contestou na altura esta posição do governo americano, defendendo que só prejudicará as empresas e consumidores do país.

A aposta da Huawei nos semicondutores é recente e está a ser altamente subsidiada pelo governo de Pequim, que terá investido quase 30 mil milhões de euros.