Musk altera forma como notícias aparecem na rede social X: títulos e resumos desaparecem

As notícias partilhadas passarão a aparecer apenas com uma imagem, quando hoje a partilha reúne automaticamente dados como o título, imagem, um pequeno resumo na parte inferior, e a própria ligação para a notícia, segundo a Reuters .

A medida poderá levar os utilizadores e meios de comunicação a subscrever o serviço premium. Segundo avançaram fontes à revista Fortune, na ausência de metadados, os meios de comunicação poderão ter necessidade de usar mais carateres para dar a informação que desaparece. O que motiva mais tráfego para os seus respetivos sites.

Os utilizadores, por sua vez, poderão querer contextualizar mais as suas partilhas. Tanto as contas institucionais como as pessoais poderão, assim, ser levadas a assinar o serviço premium, que permite textos até 25 mil carateres.



A assinatura premium do X permite, entre outras valências, publicar textos até 25 mil carateres, vídeos mais longos, e permite promover as publicações na página principal.

Estas mudanças terão impacto nas empresas de media, que poderão ver o tráfego proveniente do X diminuir.



Segundo Musk, a rede tinha em julho 540 milhões de utilizadores mensais.