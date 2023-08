"Ele sabe onde encontrar-me": Zuckerberg põe em pausa possível duelo (físico) com Musk

Mark Zuckerberg, co-fundador e líder da Meta (ex-Facebook), cansou-se dos avanços e recuos de Elon Musk, líder da Tesla e da rede social X (ex-Twitter) no que concerne à muito esperada luta em jaula - um combate de artes marciais mistas (MMA, no acrónimo em inglês - entre os dois CEO norte-americanos.



Na rede social Threads, da Meta, lançada recentemente para aproveitar aquilo que é tido como declínio da rede social anteriormente conhecida como Twitter, Zuckerberg suspendeu oficialmente a possibilidade de um combate entre os dois

“Creio que todos concordamos que Elon não é sério e que é altura de avançarmos. Apresentei uma data real. Dana White [empresário da área dos combates de MMA] disponibilizou-se a fazer deste combate uma iniciativa de beneficiência séria. Elon recusa-se a confirmar uma data, depois diz que precisa de fazer uma operação, e agora pede em vez disso para fazer um combate de treino no meu quintal", escreveu Zuckerberg no domingo.

Segundo a CNN, o líder da Meta propôs que o combate acontecesse no dia 26 de agosto, e garante que não teve resposta de Musk.

Chegaram a estar em cima da mesa espaços grandiosos em Itália - leia-se algo ao nível do Coliseu de Roma ou da arena de Verona - para este duelo, tendo Musk chegado a contactar o ministro da Cultura italiano para lhe encontrar “um sítio épico”, segundo o jornal italiano La Repubblica - que deu azo a fortes críticas da oposição italiana. Os partidos de direita afetos ao governo italiano defendem-se com os possíveis donativos que os bilionários pretendem fazer a hospitais pediátricos do país, falando-se em verbas na ordem das centenas de milhões de euros.



"Se Elon alguma vez tiver uma intenção séria de marcar uma data real e um evento oficial, ele sabe onde encontrar-me. De outra forma, é altura de avançar. Vou focar-me em competir com pessoas que levam este desporto a sério”, concluiu.

A possibilidade foi aventada em junho deste ano, quando os dois bilionários - Musk é a personalidade mais rica do mundo e Zuckerberg é a 8.ª, de acordo com o ranking em tempo real da revista Forbes ao dia 14 de agosto - decidiram levar esta possibilidade a sério.



Musk e Zuckerberg já tiveram várias discordâncias públicas. Agora, ambos competem no espaço das redes sociais, com o Threads de "Zuck" a querer roubar utilizadores insatisfeitos com o rumo do X de Musk.