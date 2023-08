Apple volta a baixar volume de negócios trimestral mas consegue aumentar lucros

A Apple voltou a apresentar um recuo do seu volume de negócios trimestral, o terceiro consecutivo, desta vez de 1,4%, marcado pela desaceleração das vendas do iPhone, anunciou a empresa na quinta-feira.

Apesar do recuo do volume de negócios, para 81,8 mil milhões de dólares, o lucro subiu 2,3%, para 19,9 mil milhões de dólares, valores estes acima das expectativas dos analistas.

Locomotiva do grupo desde há mais de uma década, o iPhone viu as suas vendas baixarem 2,4% no trimestre, um desempenho pior do que o esperado.

A compensar parcialmente esta baixa esteve a atividade serviços, que inclui a App Store, que disponibiliza várias aplicações, a plataforma de transmissão em contínuo Apple Music e ainda o armazenamento de dados à distância (cloud, a nuvem).

Este ramo do conglomerado de Cupertino, no Estado da Califórnia, já vale mais de um quarto (26%) da faturação que, na origem, assentava nos equipamentos informáticos e em ligação, da Apple II ao iPhone.

O grupo conhecido pelo seu símbolo - a maçã - já tem mais de mil milhões de assinantes dos seus diferentes serviços, detalhou o seu presidente executivo, Tim Cook, citado no comunicado de divulgação de resultados.

No plano geográfico, a Apple viu as suas vendas na China subirem 7,9%, em termos homólogos, depois de se terem contraído no trimestre anterior.

Mas baixou no resto da Ásia e nos EUA, subindo também na Europa.

"Declinámos nos EUA porque o mercado dos smartphones está em baixa desde há vários trimestres", argumentou o seu diretor financeiro, Luca Maestri, durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados.