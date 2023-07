Inteligência artificial: Google lança Bard na Europa, a batalha pela hegemonia da Internet pode finalmente começar

Ninguém mencionou o ChatGPT, mas Jack Krawczyk, diretor responsável pela plataforma Bard, não se esqueceu de aproveitar o encontro com jornalistas europeus para garantir que, na Google, a corrida à Inteligência Artificial Generativa tem como meta “fazer as coisas bem” e de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) da União Europeia (UE). As cautelas não poderiam ser mais certeiras: com uma ou outra semana de atraso, a Google anunciou que vai lançar o Bard para 40 idiomas e 59 países, a partir desta quinta-feira. Portugal e a língua portuguesa constam na lista de países e idiomas abrangidos.

O serviço arranca como grátis, e contempla integrações com as folhas de cálculo e os processadores de texto da Google. Será que vai a tempo de fazer frente ao ChatGPT, que tem vindo a ser explorado por Open AI e Microsoft?