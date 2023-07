"Limite excedido": Twitter soma falhas e queixas à medida que Elon Musk faz ajustes no número de leituras permitidas

De acordo com o site “Down Detector”, a partir das 13h, as queixas relativas à rede social Twitter subiram a pique, com 41% a concentrar-se no website, 39% na aplicação, e 19% no feed.

Elon Musk anunciou que foram aplicados limites temporários de leitura na rede social Twitter, noticia o jornal “The Guardian” . A decisão, de acordo com o empresário, vem dar resposta aos “níveis extremos” de extração de dados e manipulação do sistema. Nas últimas horas, muitos utilizadores em Portugal reportaram dificuldades na plataforma.

O Twitter vai passar a exigir que os utilizadores tenham uma conta na plataforma para que possam visualizar as publicações. De acordo com Musk, trata-se também de uma “medida de emergência temporária”.

Elon Musk tinha explicado que as contas verificadas foram temporariamente limitadas à leitura de seis mil publicações por dia. Já as contas não verificadas e as novas contas (não verificadas) foram limitadas à leitura de 600 conteúdos por dia e 300 por dia, respetivamente. "Os limites aumentam em breve para oito mil, para verificados, 800, para não verificados, e 400, para novos não verificados", referiu também o multimilionário norte-americano.

Elon Musk, que já tinha criticado empresas de inteligência artificial, como a OpenAI (proprietária do ChatGPT) por usar os dados do Twitter para treino de modelos de linguagem, disse agora que centenas de organizações extraíam dados do Twitter “de forma extremamente agressiva”, afetando a experiência dos utilizadores.

Já no sábado, de acordo com o “Guardian”, milhares de utilizadores denunciaram problemas no serviço, sendo as principais dificuldades apontadas a recuperação de tweets, o desaparecimento da cronologia ou de seguidores. A expressão “Twitterdown” foi um dos comentários mais repetidos no “Down Detector” no Reino Unido.