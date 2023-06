Google anuncia despedimentos na aplicação de navegação Waze

A Google anunciou na terça-feira que irá despedir um número não especificado de trabalhadores na aplicação de navegação Waze, noticia a Reuters esta quarta-feira, 28 de junho.



A razão avançada pela gigante tecnológica para os despedimentos é a fusão do sistema de anúncios da Waze com o sistema próprio da Google, o Google Ads.



A Google adquiriu a aplicação em 2013 por 1,3 mil milhões de dólares (cerca de 1,2 mil milhões de euros ao câmbio atual).



A empresa já tinha anunciado, no final de 2022, que iria proceder à fusão das equipas de mapeamento da Waze com o Google Maps. O objetivo é integrá-la na divisão Google Geo, que agrega todos os serviços de localização e mapeamento da gigante tecnológica.

“De forma a criar uma melhor e mais integrada experiência de longo-prazo para os anunciantes da Waze, começámos a fazer a transição do sistema atual de anúncios do Waze para a tecnologia Google Ads”, anunciou a empresa em comunicado.

Assim, “reduzimos estes cargos dedicados à monetização da Waze Ads”, acrescentou a Google.