A Internet está em todo o lado... e não há economia que viva sem ela

A Arpanet podia ser apenas mais um projeto governamental, mas algo de inédito aconteceu a 29 de outubro de 1969 numa ligação entre computadores situados em laboratórios geograficamente distantes da Universidade da Califórnia e do Instituto de Investigação de Stanford, nos Estados Unidos da América (EUA). Seguindo conceitos desenvolvidos por Larry Roberts, Robert Taylor e J. C. R. Licklider, entre outros, os investigadores norte-americanos logo depararam com três letras enviadas pela nova rede – até que o sistema bloqueou de repente. Não foi a última vez que um momento fundador produziu um travo amargo. Mais de 20 anos depois daquela que é a primeira ligação embrionária da Internet, algures num país do extremo da Europa a estreia também teve contratempos. A ponto de ninguém saber a data precisa em que se conectou à Internet.

“A primeira ligação da Internet a Portugal foi um processo gradual com várias tentativas. Houve mesmo alguns meses de instabilidade até alcançarmos os objetivos. E por isso diz-se que ocorreu no outono de 1991”, descreve José Legatheaux Martins, antigo professor da Universidade Nova de Lisboa, que coordenou a primeira ligação de Portugal à Internet através do projeto "Serviço IP da RCCN", que foi lançado pela extinta Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN).