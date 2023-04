Musk quer lançar o "TruthGPT", um rival do ChatGPT que tentará "perceber a natureza do Universo"

Elon Musk, presidente executivo da Tesla, anunciou que irá entrar em jogo no concorrido campo da inteligência artificial (IA) e desafiar a plataforma de geração de texto inteligente GhatGPT com um novo projeto chamado TruthGPT.

“Irei começar algo a que chamei ”Truth [verdade] GPT", uma IA que procura a verdade máxima e que tenta perceber a natureza do Universo", disse Musk em entrevista ao canal norte-americano Fox News citada pela Reuters. “É improvável” que esta plataforma “aniquile humanos”, disse Musk, admitindo que estava a “começar tarde” a corrida.

A OpenAI, a empresa por trás da plataforma de texto inteligente ChatGPT, recentemente alvo de um investimento da Microsoft, foi atacada por Musk - que a co-fundou em 2015 - acusando-a de “treinar a IA para mentir”. Criticou também o facto da OpenAI ter fechado o código que suporta o programa de forma a gerar lucro para a Microsoft.

“A IA é mais perigosa do que, digamos, má concepção ou manutenção de aviões ou má produção de automóveis. Tem potencial para destruir a civilização”, disse à Fox, por mimetizar de forma minimamente convincente o discurso humano.

Musk defendeu numa carta aberta, juntamente com especialistas e empresários do setor, uma suspensão por seis meses no desenvolvimento de modelos de IA.

Itália foi o primeiro país europeu a banir o ChatGPT, mas já admitiu que poderá ser autorizado de novo a partir de 30 de abril se a OpenAI fizer as alterações de segurança exigidas pelo regulador transalpino de proteção de dados até essa data, segundo a Reuters.



Segundo Pasquale Stanzione, diretor do regulador italiano, em declarações ao jornal Corriere della Sera citadas pela agência, “recorrer a uma decisão europeia implicaria um atraso de pelo menos três a quatro meses”, pelo que decidiram agir localmente.