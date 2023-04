ChatGPT: após bloqueio em Itália, Portugal vai esperar por órgão europeu para tomar posição sobre o programa de inteligência artificial

NurPhoto

Organismo que reúne os supervisores da privacidade dos 27 estados membros da União Europeia deverá discutir a interdição do ChatGPT ainda este mês. Enquanto a Comissão Europeia prepara nova legislação, o Ministério da Justiça estreou recentemente uma ferramenta com tecnologias que suportam o ChatGPT mas, garante, apenas extrai dados sobre serviços e procedimentos já descritos no Portal da Justiça

Há 29 minutos