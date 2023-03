Start Campus: uma visita aos alicerces do multi-milionário centro de dados de Sines

Afonso Salema deixou Londres rumo a Lisboa há um par de anos. Para trás ficou a vida na City, com uma passagem pelos bancos de investimento Bank of America Merrill Lynch e Jefferies. Pela frente o jovem gestor português tem agora um negócio diferente, e com maior exposição mediática: é o presidente executivo da Start Campus, a empresa criada pela norte-americana Davidson Kempner e pela britânica Pioneer Point Partners. Mas se Lisboa é a sua base, é em Sines que Afonso recebe o Expresso para uma visita às obras da primeira fase de um projeto que irá colocar o concelho alentejano no mapa global da economia de dados.