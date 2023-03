Empresa dona do Facebook deverá voltar a despedir milhares de trabalhadores

Depois do despedimento de 11 mil trabalhadores em novembro do ano passado - 13% do seu quadro de pessoal - naquela que foi a maior ronda de despedimentos de sempre da Meta, a empresa dona do Facebook prepara-se para conduzir uma nova ronda de despedimentos que irá afetar milhares de pessoas, avança a agência Bloomberg esta terça-feira, 7 de março.

A razão para esta nova ronda é a obtenção de poupanças, avançam fontes da Meta à agência, numa altura em que a dona do Facebook regista um grande abrandamento do investimento publicitário a par de investimentos elevados sem retorno financeiro na sua divisão dedicada ao metaverso.

Mark Zuckerberg, co-fundador e presidente executivo da Meta, classificou 2023 como “ano da eficiência”. A estratégia é de simplificação. Por isso, o novo corte no quadro de pessoal, que já era antecipado internamente pelos trabalhadores, ocorre a par de uma reestruturação interna que visa simplificar a estrutura organizacional da empresa, ao eliminar equipas não-essenciais e oferecendo rescisões voluntárias a equipas de gestão.

A nova ronda de despedimentos deverá ser anunciada esta semana e deverá ser concluída na próxima semana.