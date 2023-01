Tecnológica The Loop viu o seu negócio dar uma volta e está a dar os primeiros passos fora de Portugal

Vender soluções de sustentabilidade para clientes nacionais e internacionais era a principal linha de negócio da The Loop, até ao nascimento de uma divisão de consultoria tecnológica (que fornece serviços vários como criação de soluções de software ou projetos de migração para o digital em empresas), que é hoje a que mais fatura dentro do grupo. Em 2023 o objetivo é a internacionalização. Para tal, os sócios da empresa venderam no final do ano passado a subsidiária Bild Analytics, dedicada ao tratamento de dados. E vão com esse encaixe financiar a entrada em mercados como o norte-americano e o do Médio Oriente, onde fornecerão serviços de tecnologia a empresas.

