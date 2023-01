Por que é que a Apple escapou aos despedimentos em massa das últimas semanas?

Já são mais de 68 mil o número de trabalhadores dispensados por empresas do setor tecnológico em 2023 - isto é, em apenas um mês -, de acordo com a página Layoffs.fyi, que regista os despedimentos de várias empresas do setor em todo o mundo.



Uma das maiores empresas do mundo, e a maior tecnológica norte-americana em capitalização bolsista, a Apple, escapou, por ora, aos anúncios de despedimentos de milhares de trabalhadores. De acordo com os cálculos do Wall Street Journal, a razão para este desempenho passa pelo facto de ter contratado a um ritmo muito menor do que o das concorrentes, como a Microsoft ou a IBM, que já procederam a reestruturações.

