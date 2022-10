Fábrica de Unicórnios arranca com investimento de oito milhões

Carlos Moedas cumpriu esta quinta-feira uma das promessas da campanha eleitoral para a presidência da Câmara de Lisboa com o lançamento da Fábrica de Unicórnios, que tem em vista apoiar empresas com negócios inovadores que valham mais de mil milhões de dólares (€999 milhões).

A nova Fábrica de Unicórnios vai arrancar com um investimento de €8 milhões para três anos de funcionamento, que é repartido pelo município e uma lista de parceiros que inclui Delta, Galp, Fidelidade, BPI, PwC CuatreCasas, e também Google, Amazon, Microsoft, CGD, entre outros. O arranque está previsto para 2023, e tem em vista a captação de startups para o edifício da Factory que está em fase de conclusão no Hub Criativo do Beato.

A Fábrica de Unicórnios tem como principal braço operacional a Startup Lisboa, entidade que tem vindo a apoiar novos negócios em estágios iniciais. De resto, a direção da “nova Fábrica” deverá ser assumida por Gil Azevedo, diretor da Startup Lisboa. O próximo ano arranca com dois programas: um que visa apoiar 20 negócios de grande potencial com ferramentas e apoios necessários para chegarem ao estatuto de unicórnio; e um segundo que pretende incentivar empresas com potencial de unicórnio a migrarem para Lisboa.

Questionado pelo Expresso, Carlos Moedas destaca o projeto como “o maior investimento em inovação alguma vez realizado em Portugal”. O edil admite mesmo que a Fábrica possa funcionar como trampolim para uma nova fase da vida das instalações que, em tempos, pertenceram à Manutenção Militar – e que têm tido dificuldade em cumprir os prazos inicialmente idealizados para a conclusão das obras de remodelação.

“Depois de 5 anos em que o Hub Criativo do Beato não arrancou, é um enorme orgulho poder estar finalmente a abrir oficialmente o escritório da Unicorn Factory no Hub do Beato”, refere o presidente da Câmara. O antigo Comissário Europeu com a pasta da Inovação mantém a expectativa de tornar Lisboa a capital da nova geração de negócios. E em jeito de balanço preliminar recorda que, desde o início de mandato como presidente do Município, Lisboa já garantiu oito investimentos de empresas internacionais que estão classificadas como unicórnios devido à valorização.