Fundadores da Coverflex ganham prémio de empreendedorismo João Vasconcelos

Os cinco fundadores da Coverflex são os vencedores do Prémio de Empreendedorismo João Vasconcelos, de 2022. O anúncio foi feito esta terça-feira ao final da tarde num evento organizado no Hub Criativo do Beato, em Lisboa. Miguel Santo Amaro, Rui Carvalho, Tiago

Fernandes, Luís Rocha e Nuno Pinto repartem entre si os 10 mil euros do prémio que pretende distinguir o sucesso alcançado pela Coverflex.

O prémio João Vasconcelos foi distinguido por escolha de um júri com experiência em empreendedorismo, a partir de um sexteto de empresários: além dos fundadores da Coverflex, a disputa pelo lugar cimeiro contou com Sanja Kon, líder da empresa Utrust; Nuno Fernandes, da Zomato Portugal; Fred Antunes, da RealFevr; Miguel Alves Ribeiro, da SheerMe; e Afonso Pinheiro, da Pleez.

Coube a Miguel Santo Amaro, 33 anos, subir ao palco para receber a distinção em nome da Coverflex. Santo Amaro, com um inglês imaculado e traquejo na cena empreendedora, é também um dos rostos da nova geração de empresários que escalaram o mundo à boleia das tecnologias. Antes da Coverflex, tornou-se conhecido como um dos principais líderes da Uniplaces, startup especializada em encontrar alojamento para estudantes, que viria a inclusive a abrir escritório em Lisboa.

Depois da saída da Uniplaces, Santo Amaro juntou-se a mais alguns amigos e conhecidos para criar uma nova empresa especializada na atribuição de compensações, subsídios, apoios, seguros ou regalias a trabalhadores – e assim nasceu a Coverflex, enquanto app centralizada que interliga diferentes repositórios de dados e já conta com 2000 empresas em Portugal, que pagam para ter um serviço expedito e digitalizado, ao mesmo tempo que permite maior agilidade na recolha de benefícios (“porque é que um trabalhador tem de esperar até ao final do mês para tirar partido dos seus benefícios?”, perguntou o jovem empresário ainda no palco).

Além do mercado italiano, a Coverflex tem no roteiro criar um banco. “Queremos criar um sistema operativo de compensações”, disse ao Expresso, depois de ser anunciado como vencedor. “Empreender está-me no sangue, e senti que a minha missão não tinha sido completada com o sucesso da Uniplaces”, referiu também Miguel Santo Amaro.

O prémio foi atribuído por Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, que recordou também ter passado pela startup Schilling que haveria de deixar para assumir cargos governamentais – e mais tarde na Comissão Europeia. Coube também ao presidente da Câmara alfacinha lembrar João Vasconcelos, o malogrado fundador e líder da Startup Lisboa, que também foi secretário de Estado da Indústria, e que é homenageado pelo prémio de empreendedorismo atribuído esta terça-feira.

Moedas recordou o espanto com que descobriu um café chamado João Vasconcelos em Ramallah, na Palestina, também em homenagem ao empresário e político português. Durante a aparição no evento, Moedas prometeu ainda dar a conhecer detalhes sobre a Fábrica de Unicórnios durante a Web Summit, e fez questão de se apresentar como alguém que pretende “completar o trabalho de João Vasconcelos”, com especial foco no crescimento das startups (crescimento que é conhecido por scaleup).

Os mesmos seis finalistas disputaram ainda o prémio de melhor apresentação de negócio (o melhor pitch, na gíria), cujo prémio de 2500 euros foi atribuído a Fred Antunes, líder e fundador da empresa RealFevr, que tem vindo a fazer negócio com a venda de cromos de nova geração, que têm por base tecnologias de representações não fungíveis (NFT), que permitem tornar imagens e vídeos genuínos – ainda que permitam cópias que não são legítimas. O prémio de melhor pitch tem de ser revertido para uma associação de caridade.

Por fim, uma distinção atribuída à startup mais promissora em 2022: AssetFlow foi a vencedora deste prémio de 5000 euros. Este prémio foi escolhido entre 15 empresas incubadas na Startup Lisboa.