Banco de Portugal retoma negociações para ir para Avenida de Berna

O terreno que o Banco de Portugal adquiriu em 2018 nas Laranjeiras, com o intuito de concentrar aí a maior parte dos edifícios que tem em Lisboa, está parado; não há sequer obras a andar. E nem é certo que o supervisor vá para lá: a autoridade voltou este ano à mesa de negociações com o Estado para a compra de imóveis na Avenida de Berna. Pelo meio, tem vindo a gastar milhões nos edifícios onde está: um deles precisa de intervenção; está embrulhado em andaimes.

“A partir do início deste ano foram retomadas as negociações entre a Estamo e o Banco de Portugal, tendo em vista determinar as condições para uma possível operação urbanística que possibilite a construção de novas instalações para esta entidade na Avenida de Berna.” A confirmação é dada pela Estamo, sociedade estatal que integra a Parpública, que acrescenta estarem “em curso um conjunto de diligências que conduzirão a uma decisão final sobre este tema por parte do Banco de Portugal”.