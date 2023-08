Marcelo critica, PS bate o pé: as polémicas medidas do Mais Habitação que avançam à revelia do Presidente

Poucas horas após ter sido conhecido o veto do Presidente da República ao programa Mais Habitação, o Partido Socialista anunciou que vai reconfirmar o diploma na Assembleia da República, sem alterações, assim que recomeçarem os trabalhos parlamentares em Setembro.

Com uma dúzia de propostas da oposição aceites, o diploma aprovado em julho pela maioria socialista e a abstenção do PAN e do Livre, sofrerá apenas um atraso de algumas semanas até à sua entrada em vigor.

“Nem no arrendamento forçado, nem no alojamento local, nem no envolvimento do Estado, nem no seu apoio às cooperativas, nem nos meios concretos e prazos de atuação, nem na total ausência de acordo de regime ou de mínimo consenso partidário, o presente diploma é suficientemente credível quanto à sua execução a curto prazo”, sintetiza Marcelo Rebelo de Sousa na carta enviada ao Presidente da Assembleia da República. Mas que ele avança, avança. Sistematizamos as medidas mais polémicas.