Braga lidera construção de habitação nova desde 2016

O município de Braga liderou a autorização de novos licenciamentos para habitação em 2022, com 554 licenças, de acordo com a Pordata, baseados nos dados estatísticos do Instituto Nacional de Habitação (INE). Seguem-se os concelhos de Sintra (398), Seixal (396), Vila Nova de Gaia (384) e Vila Nova de Famalicão (349).

No entanto, se considerarmos os anos anteriores verificamos que Braga lidera a atribuição de licenças para construção de habitação nova desde 2016 até 2022. Assim, no caso de 2021, o município bracarense atribuiu 522 autorizações, seguido do Seixal, com 421 — este, outro dos concelhos com um bom desempenho e que ocupa o segundo lugar de 2018 a 2022.