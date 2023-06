Mais Habitação entra na reta final: o que pode mudar?

As propostas de alteração ao programa Mais Habitação entraram esta semana na Assembleia da República para serem discutidas e votadas em sede da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. A votação final do diploma em Plenário está prevista para meados de julho. Até lá, prevê-se uma maratona de discussões e votações que se anteveem renhidas.

O PS garante não ter ainda uma posição fechada sobre as propostas de alteração ao pacote Mais Habitação, mas promete diálogo. Ao Expresso, a socialista Maria Begonha, coordenadora do Grupo de Trabalho (GT), diz que o PS já fez, no geral, um “esforço de aproximação” e “convergência” em relação a algumas das maiores preocupações levantadas pela sociedade civil e por outros partidos. O partido não abre, contudo, mão da Contribuição Extraordinária para Alojamento Local (CEAL), nem do limite às rendas.