Sector imobiliário diz que o programa do governo para relançar habitação gera efeito contrário e origina quebra na procura

A procura de habitação em Portugal está em queda e, na base deste abrandamento, está a incerteza gerada pelo programa público ‘Mais Habitação’, lançado pelo governo no início deste ano, a que se junta ainda a subida das taxas de juro. Este é o sentimento do mercado imobiliário que transparece do mais recente inquérito mensal de confiança – o Portuguese Housing Market Survey (PHMS).

Vendas continuam abaixo dos níveis de 2022

“Para os agentes inquiridos, a incerteza resultante do pacote ‘Mais Habitação’ está a afetar compradores e investidores, pressionando as vendas, que continuam abaixo dos níveis de 2022. A isto acrescem as condições adversas no mercado de crédito”, explica Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário.

Já Tarrant Parsons, economista senior do RICS, especifica que “as subidas das taxas de juro continuam a impactar a atividade do mercado habitacional, com as expectativas de curto-prazo a refletirem um sentimento de contenção”. E isso acontece num cenário positivo para a economia, já que “se antecipa um crescimento económico em torno dos 2,5% para Portugal em 2023, confortavelmente acima da média da zona Euro”, afirma o economista.