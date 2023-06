Simplex do licenciamento põe em risco construção de casas

Há aspetos de segurança e qualidade na construção de habitação e obras públicas que podem ficar comprometidos se avançarem algumas propostas de simplificação e de supressão de procedimentos técnicos incluídas no Simplex do licenciamento. Como potenciais causadores de riscos ou de insegurança, os profissionais do sector apontam, por exemplo, a dispensa de projeto das redes de baixa tensão e a isenção de licenciamento de alterações na estrutura dos edifícios.

As Ordens dos Engenheiros e dos Arquitetos apelaram já para a necessidade de os deputados valorizarem e ponderarem os pareceres técnicos, sobretudo os relacionados com algumas das medidas do Simplex do licenciamento (proposta de lei nº 77/XV), que acompanha o Mais Habitação e que se encontra em fase de discussão para futura aprovação na Assembleia da República.