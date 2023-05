Habitação está 7,7% mais cara em Lisboa do que há um ano

Comprar uma casa em Lisboa está 7,7% mais caro que há um ano. Os cálculos são da base de dados da Confidencial Imobiliário e demonstram ainda outro fenómeno surpreendente: no conjunto da área metropolitana de Lisboa, a valorização homóloga da habitação no primeiro trimestre de 2023 “supera os 15,% na esmagadora maioria dos concelhos, ficando acima de 20% em cinco mercados, liderados por Setúbal (25,5%)”, segundo a mesma fonte.

No caso de Lisboa, apesar do aumento homólogo de 7,7%, em termos trimestrais a variação foi de 1,9%, segundo o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário.

Em qualquer dos horizontes temporais, a variação registada neste trimestre – o primeiro de 2023 – “apresenta uma intensificação face ao 4º trimestre de 2022, o que significa que os preços em Lisboa estão a crescer a um ritmo mais forte do que no final do ano”, conclui a Confidencial Imobiliário. Que explica ainda que, “concretamente, no 4º trimestre do ano passado, a taxa de variação trimestral dos preços de venda da habitação em Lisboa foi de 1,2% e a homóloga de 7,1%”.

A capital alinha, assim, com a tendência nacional, “que evidenciou no trimestre em questão uma intensificação da subida dos preços, invertendo a trajetória de arrefecimento sentida na última metade do ano passado”, regista ainda a mesma fonte.

De acordo com o Sistema de Informação Residencial da Confidencial Imobiliário, no 1º trimestre deste ano, “o preço médio de venda das casas em Lisboa ficou em 4.203 euros por metro quadrado, sendo o sexto trimestre consecutivo em que o mercado residencial da capital transaciona acima dos 4.000 euros por metro quadrado”.