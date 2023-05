Operação Babel: Elad Dror deixa o cargo de CEO no Grupo Fortera, novo diretor executivo anunciado na próxima semana

Elad Dror irá resignar “com efeitos imediatos de forma voluntária” ao cargo de CEO do Grupo Fortera. O novo diretor executivo será anunciado na próxima semana, informa a empresa.

Em comunicado, a administração refere que “as alegações e acusações que surgiram tomaram de surpresa” o Grupo Fortera, numa alusão às suspeitas de que Elad Dror estará alegadamente ligado a um “esquema de corrupção e favorecimento” em licenciamentos urbanísticos.

A empresa acredita “firmemente” que as alegações se “revelarão infundadas” e garante que “nunca houve qualquer envolvimento do Grupo Fortera em quaisquer ações que pusessem em causa os seus investimentos no país”.

Ainda assim, Elad Dror “irá resignar ao cargo com efeitos imediatos de forma voluntária”, “permitindo assim que a empresa possa continuar a sua atividade sem quaisquer interferências” provocadas pelo processo em curso. “O novo CEO do Grupo Fortera será anunciado na próxima semana”, esclarece a administração da empresa.