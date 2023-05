Operação Babel: CEO de empresa de imobiliário de luxo israelita entre os detidos

Elad Dror, o CEO do Grupo israelita Fortera, empresa do ramo do imobiliário de luxo, é um dos sete detidos na Operação Babel, da Polícia Judiciária. Também Joaquim Malafaia, ligado a outra operação da PJ que incidiu sobre corrupção na câmara de Espinho, foi preso.

Malafaia tinha sido detido no âmbito da Operação Vortex, no início do ano, por suspeitas de corrupção ao então presidente da câmara de Espinho, Miguel Reis. Mas esta é a única ligação com a operação desencadeada em janeiro pela PJ, apurou o Expresso.