O que muda no arrendamento com as medidas propostas pelo Governo

Transformar o Estado em inquilino para poder subarrendar habitações e garantir o pagamento das rendas, mobilização das casas devolutas, descontos fiscais para contratos de longa duração, isenções de impostos para os alojamentos locais que se transfiram para o arrendamento e subsídios às famílias que ultrapassem a taxa de esforço. No conjunto são 11 as propostas do Governo, que incluem ainda o combate ao arrendamento informal e maior celeridade na cobrança de rendas em atraso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler