Foram compradas 13 casas com criptomoedas em 2022

A curiosidade sobre como fazer negócios imobiliários pagando em ativos virtuais tem sido grande, mas os negócios concretizados não são até agora expressivos. No ano passado, os notários fizeram 13 escrituras de compra e venda de imóveis e recusaram sete intenções de pagamento com criptomoedas, segundo números avançados ao Expresso pela Ordem dos Notários.

A maior parte dos negócios fez-se no Sul, com Lisboa e a re­gião do Algarve à cabeça, seguidas de Cascais. Mas também em Braga há imóveis comprados com bitcoin ou ethereum, as duas criptomoedas usadas como meio de pagamento nas transações imobiliárias.