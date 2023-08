Direção-Geral de Energia tem um novo líder a partir desta sexta, mas o antigo garante ainda estar em funções

“A não ser que saiam [os despachos] hoje à tarde no suplemento do DRE [Diário da República], amanhã há dois diretores-gerais”. Quem o diz é João Bernardo, o ainda líder da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), que há mais de um mês o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, decidiu substituir por Jerónimo Cunha. No comunicado divulgado a 27 de julho o Governo dava conta de que o novo diretor-geral entraria em funções a 1 de setembro. João Bernardo diz ao Expresso não ter sido formalmente informado da decisão. Mas sobre isso o Ministério do Ambiente tem uma versão contraditória.