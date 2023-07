Governo cria grupo de trabalho para acelerar fornecimento de eletricidade a navios em Lisboa

O Governo criou um grupo de trabalho que visa acelerar o projeto de fornecimento de eletricidade a navios no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, revela um despacho do ministro das Infraestruturas, João Galamba, publicado esta quarta-feira em “Diário da República”.

O grupo tem como objetivo “promover e acelerar a concretização do projeto de OPS - Onshore Power Supply do Terminal de Cruzeiros de Lisboa”, que a Administração do Porto de Lisboa (APL) pretende concluir em 2026, um prazo que o ministro das Infraestruturas pretende que seja antecipado.

Esta nova equipa incluirá um representante do ministro das Infraestruturas, como coordenador, dois representantes da Câmara Municipal de Lisboa, um da APL e um da E-Redes, que ficarão responsáveis por propor as “melhores soluções técnicas” para concretizar o projeto de fornecimento de eletricidade aos navios “no mais curto espaço de tempo possível”.

A participação no grupo de trabalho não confere qualquer remuneração adicional aos seus elementos.

O despacho assinado por João Galamba nota que “este projeto vai permitir fornecer energia elétrica aos navios atracados, com uma ligação rápida, simples e flexível a uma fonte alternativa de energia renovável, evitando o recurso aos geradores a diesel ou gás natural dos navios, possibilitando, com o uso de eletricidade, que os motores sejam desligados, eliminando as emissões de carbono e reduzindo o nível de ruído enquanto o navio está atracado”.