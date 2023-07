Energia solar: só 10% da capacidade adjudicada no leilão de 2019 está já operacional

Apenas um décimo da capacidade atribuída no primeiro grande leilão solar fotovoltaico do Governo de António Costa está já em operação, passados quatro anos desde a licitação que colocou Portugal como o país com a mais baixa tarifa de venda de energia solar adjudicada a projetos fotovoltaicos a nível global. Apesar disso, a maior parte dessa capacidade já obteve licença de construção, indicou ao Expresso o Ministério do Ambiente.