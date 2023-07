Como funcionam os novos subsídios para janelas e painéis solares? Seis perguntas e respostas

O Governo lançou esta terça-feira um novo aviso do Fundo Ambiental para apoiar, com 30 milhões de euros, as despesas das famílias para obras em casa que melhorem a eficiência energética das habitações.

Este aviso dá sequência a uma versão anterior do programa Edifícios Mais Sustentáveis que distribuiu apoios de 122 milhões de euros, a 70 mil candidaturas (de um total de 106 mil candidaturas recebidas).

Mas o novo aviso tem algumas diferenças face ao anterior: os projetos fora dos distritos de Lisboa e Porto terão cheques maiores, há apoios maiores às janelas eficientes, mas menores para as bombas de calor e painéis solares fotovoltaicos que não incluam baterias.