Na energia solar Portugal quer crescer a um ritmo superior ao de Espanha até 2030: será demasiada ambição?

É uma missão hercúlea: o Plano Nacional de Energia e Clima para 2030 (PNEC) foi revisto pelo Governo, que agora prevê que Portugal atinja 20,4 gigawatts (GW) de potência solar fotovoltaica no final desta década, o que implica instalar mais de 17 GW face à capacidade atual. Será um aumento de 656% em sete anos, que compara com a ambição do PNEC de Espanha de reforçar a sua capacidade solar em 259%. Será possível Portugal alcançar aquela meta? No setor energético, vários gestores ouvidos pelo Expresso olham para o objetivo com alguma reserva.