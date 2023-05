“Os melhores depósitos de lítio na Europa estão em Portugal”, aponta o cofundador da Northvolt, em entrevista

Paolo Cerruti, cofundador da sueca Northvolt, esteve em Lisboa em abril para se inteirar da parceria com a Galp na empresa conjunta Aurora Lithium, criada para desenvolver um projeto de produção de lítio em Setúbal. O gestor italiano também se reuniu com o Governo português. E falou ao Expresso dos desafios do negócio das baterias.

Escolheram Setúbal como localização para a fábrica de conversão de lítio há um ano. Desde então, tem sentido obstáculos no processo até à decisão de investimento final?

Não os definiria como obstáculos. O licenciamento ambiental é complexo e demorado. É importante alinhar com as autoridades de forma transparente e construtiva sobre como queremos operar o projeto. Penso que estabelecemos um padrão muito bom na Suécia.

