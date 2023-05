“A indústria das baterias durante décadas prometeu demasiado e não cumpriu”, admite cofundador da Northvolt

Paolo Cerruti diz estar convencido de que a Europa conseguirá desenvolver a sua própria indústria de baterias, apesar da ofensiva norte-americana para captar investimentos industriais. O cofundador da Northvolt admite também seguir com atenção os desenvolvimentos vindos da China nesta área.

O fabrico chinês de baterias na Europa será uma ameaça à sustentabilidade do negócio da Northvolt?

Por definição, devemos levar muito a sério todos os investimentos chineses. Eles conseguem fazer as coisas muito rapidamente e têm acesso a muito capital. Estamos ainda num contexto em que há mais procura do que oferta. Penso que não estamos no ponto em que a sobrevivência deles significa a nossa morte, ou vice-versa, pois há espaço. A concorrência é saudável, porque criará um ecossistema. Se queremos mesmo que esta indústria seja bem-sucedida na Europa, precisamos de captar a cadeia de fornecimento.

