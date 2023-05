EDP prevê lucro de 1,1 mil milhões de euros este ano

A EDP prevê alcançar este ano um lucro de pelo menos 1,1 mil milhões de euros, indicou o presidente executivo da elétrica, Miguel Stilwell de Andrade, esta sexta-feira, quando questionado pelos analistas sobre as projeções de resultados para este ano.

Embora a EDP não tenha avançado na sua apresentação de resultados do primeiro trimestre uma estimativa para o resultado líquido deste ano, quando questionado por um dos analistas sobre se sentia confortável com as previsões apontadas pela Bloomberg de um resultado entre 1,1 e 1,2 mil milhões de euros, o presidente executivo confirmou o limiar inferior desse intervalo.

“Estamos confortáveis com a previsão de 1,1 mil milhões de euros, em linha com o projetado no Capital Markets Day”, declarou Miguel Stilwell de Andrade, remetendo para a atualização do plano de negócios da EDP que foi feita em março, e que prevê alcançar um lucro entre 1,4 e 1,5 mil milhões de euros em 2026.

Em 2022, recorde-se, a EDP teve um lucro de 679 milhões de euros (mais 3% do que no ano anterior), ou de 871 milhões de euros numa base recorrente (com um crescimento de 6% face a 2021).

A projeção surge depois de um primeiro trimestre positivo para a EDP, com o lucro a ascender a 303 milhões de euros, comparando com um prejuízo de 76 milhões de euros no período homólogo de 2022.

Essa melhoria do resultado trimestral esteve associada à recuperação da produção hídrica, depois de no ano passado a seca ter obrigado a EDP a adquirir no mercado eletricidade a preços mais elevados para fornecer os seus clientes, uma vez que a sua própria produção hídrica ficou aquém do esperado. Agora, em 2023, a produção hídrica da EDP superou, inclusive, as expectativas da empresa, alimentando a melhoria das contas do trimestre.

Na conferência com analistas, a administração da EDP reafirmou continuar a analisar o que fazer em relação à Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético (CESE), que custa anualmente ao grupo cerca de 50 milhões de euros, e Miguel Stilwell de Andrade disse esperar que o modelo de financiamento da tarifa social da eletricidade (que também custa à EDP dezenas de milhões de euros por ano) seja alterado ainda no decurso deste ano.