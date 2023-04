Preços dos combustíveis deverão descer na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão cair na próxima semana, avançou ao Expresso fonte do setor. Se a semana terminasse na manhã desta sexta-feira, a gasolina desceria 2 cêntimos por litro, ao passo que o gasóleo (diesel) deveria recuar 4,5 cêntimos.

A queda de preços do crude e dos refinados é responsável por esta correção nos preços dos combustíveis prevista para a próxima semana, com o Brent a cotar nos 80 dólares por barril, o gasóleo nos 692 dólares por tonelada (depois de ter terminado a semana passada nos 744 dólares) e a gasolina nos 878 dólares (face a 911 dólares no final da semana passada).

Recorde-se que para a atualização semanal dos preços dos combustíveis contribui a variação da cotação semanal média dos refinados face à cotação média da semana anterior.

O preço médio do gasóleo simples no dia 27 de abril era de 1,467 euros por litro, ao passo que o preço médio da gasolina simples era de 1,664 euros por litro, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Com base nesta previsão, o preço em bomba na próxima semana rondará os 1,422 euros por litro no gasóleo, e 1,644 euros por litro na gasolina.



A DGEG nota que “os preços médios diários são apurados com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento como cartões frota e outros”.