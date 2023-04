Miguel Stilwell, CEO da EDP: “Vamos seguramente baixar os preços no segundo semestre”

H á 20 anos na EDP, Miguel Stilwell de Andrade lidera uma equipa de gestão que se comprometeu a investir €25 mil milhões nos próximos quatro anos. A maior parte do negócio do grupo já está fora de Portugal, mas por cá a empresa continua a ser o maior fornecedor de eletricidade das famílias, apesar de (ainda) ter dos preços mais altos do mercado.

A EDP Comercial é um dos comercia­lizadores que têm os preços de eletricidade mais altos em Portugal. Porque é que pratica preços tão altos num ano em que temos tarifas de acesso à rede negativas?

No último ano e meio tivemos uma crise energética que levou a um disparar dos preços grossistas na área do gás, mas também com um efeito colateral na eletricidade. Portugal até foi dos países onde os clientes sofreram menos e tiveram menor impacto da crise energética na Europa. Foi quase um oásis. Isso mostrou uma virtude do modelo regulatório em Portugal e do mix energético que temos. A EDP tem procurado sempre ter preços competitivos. Temos a perspetiva de baixar os nossos preços no segundo semestre. Vamos continuar a ser competitivos, como temos sido sempre no passado.

