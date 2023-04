Portugal reduziu consumo de gás em quase 15% até março, em linha com a meta assumida pela União Europeia

Portugal fechou o período inicial do esforço de redução do consumo de gás natural cumprindo o objetivo traçado pela União Europeia para este inverno. Os Estados-membros acordaram em 2022 reduzir em 15% o consumo de gás entre agosto desse ano e março de 2023 face à média dos cinco anos anteriores. Em Portugal a redução foi de 14,8%, mostram os mais recentes dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Segundo a DGEG, o consumo nacional de gás natural de agosto de 2022 a março de 2023 fixou-se em 37.923 gigawatt hora (GWh), menos 14,8% do que os 44.491 GWh do valor de referência, ou seja, o consumo médio para o mesmo período (agosto a março) dos cinco anos anteriores.

O relatório da DGEG, que faz o balanço da resposta portuguesa ao compromisso europeu assumido em agosto de 2022 (um dos esforços dos 27 para reduzir a dependência de gás russo, na sequência da invasão à Ucrânia), mostra que a principal fatia da redução de consumo veio da procura industrial e residencial, que encolheu 22,7%. O consumo de gás para produção de eletricidade apenas desceu 1,2% face à média dos cinco anos anteriores.

Portugal importa gás natural sobretudo através do terminal que a REN - Redes Energéticas Nacionais opera em Sines. Segundo a REN, no primeiro trimestre o gás consumido em Portugal foi importado, na sua maior parte, dos Estados Unidos da América e da Nigéria e, em menor escala, da Rússia (por navio) e de Espanha (por gasoduto). Ao contrário do petróleo e do carvão, o gás natural não foi objeto de sanções ou embargos da União Europeia em relação à Rússia, tendo os 27 apenas acordado em procurar outras fontes de abastecimento para progressivamente reduzir as compras de gás ao país.