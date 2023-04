Guimarães e Famalicão lideram aposta nos painéis solares: descubra quantas unidades para autoconsumo há no seu município

A capacidade de produção de energia solar em Portugal tem estado a acelerar nos últimos anos, com especial destaque em 2022, um ano em que o país até instalou mais capacidade em pequenas unidades de produção para autoconsumo (UPAC) do que em grandes centrais fotovoltaicas. E apesar de ser no sul do país que o recurso é mais forte, nesta corrida ao sol é a norte que a adesão ao autoconsumo é maior: Guimarães lidera em termos absolutos, Famalicão tem o primeiro lugar em termos relativos.