Portuguesa Fusion Fuel contratada para fornecer hidrogénio verde durante 10 anos à britânica Hydrogen Ventures

A Fusion Fuel, uma empresa portuguesa que desenvolve soluções de produção de hidrogénio verde, assinou um contrato com a Hydrogen Ventures para fornecer a esta última, durante 10 anos, hidrogénio verde a partir de um projeto que está a desenvolver em Évora.

O contrato prevê a entrega de 30 toneladas por ano de hidrogénio verde à empresa britânica, que tem projetos em curso em Portugal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos da América, Brasil, Islândia e Médio Oriente, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela Fusion Fuel.

O fornecimento deverá arrancar no quarto trimestre deste ano, e o hidrogénio será produzido na unidade que a Fusion Fuel tem em Évora e que está a expandir, para alcançar no final do ano uma capacidade de 50 toneladas por ano.

O objetivo da Hydrogen Ventures é canalizar o hidrogénio produzido pela Fusion Fuel para soluções de mobilidade em Portugal.

O preço de fornecimento e o valor do contrato não foram revelados, mas, à semelhança do que acontece no investimento em novos projetos de eletricidade renovável, os contratos de longo prazo para o abastecimento de hidrogénio são vistos neste setor como uma ferramenta importante para viabilizar o investimento em novos projetos, começando a criar uma economia associada a esta fileira de descarbonização.

Apesar da sucessão de anúncios de projetos e contratos, a Fusion Fuel está ainda a debater-se para sair do “vermelho”: no quarto trimestre a empresa contabilizou um resultado antes de impostos negativo em 11 milhões de euros, o triplo das perdas que tinha tido no trimestre anterior.

A empresa, que foi fundada em Portugal e está cotada na plataforma bolsista norte-americana Nasdaq, tem vindo a comunicar ao mercado vários apoios públicos, nomeadamente em Portugal e em Espanha, que irão subsidiar o investimento em novas unidades de produção de hidrogénio verde.