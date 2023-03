Governo estima investimentos na energia em Portugal de pelo menos €60 mil milhões até 2030

“Até 2030 o setor energético português mobilizará pelo menos 60 mil milhões de euros e esta avaliação é conservadora”, declarou esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, numa estimativa que soma as várias vertentes de investimento que o país irá atrair.

Na sua audição na Assembleia da República, Duarte Cordeiro enfatizou que o valor estimado de investimento esta década “corresponde a cerca de 25% do PIB (Produto Interno Bruto) atual do nosso país”, mas o governante admitiu também que o investimento possa ser superior ao referido, e executado antes de 2030.

O número ultrapassa por larga margem a estimativa avançada pelo Expresso há cerca de um mês, que apontava para investimentos de pelo menos 40 mil milhões de euros nas energias renováveis (solar, eólica em terra e eólica no mar) até 2030.

De acordo com Duarte Cordeiro, o cumprimento das metas do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) até 2030 implicará aumentar a capacidade eólica em terra em 3,4 gigawatts (GW), com um investimento de 3 a 3,5 mil milhões de euros. Na energia solar será necessário instalar 6,4 GW, com um investimento de 4,3 a 4,7 mil milhões de euros.

Nas eólicas no mar a instalação de 10 GW trará investimentos de 30 a 40 mil milhões de euros, havendo ainda que acrescentar 7 a 9 mil milhões de euros ligados a projetos de hidrogénio verde, bem como 430 milhões de euros de investimento já aprovado na rede de transporte de eletricidade (a executar até 2026), entre outras rubricas.

Notando que se trata sobretudo de “investimento privado”, Duarte Cordeiro realçou que a forma como decorreram os três leilões de energia solar (dois deles para centrais convencionais, realizados em 2019 e 2020, e um terceiro apenas para centrais fotovoltaicas flutuantes em albufeiras de barragens) “demonstra o interesse do setor privado da economia”,

“Os muitos anúncios e propostas realizados nos últimos meses, quer na área dos gases renováveis, quer na da energia renovável, levam-nos a crer que as estimativas pecam por defeito, quer quanto ao volume, quer quanto aos prazos”, referiu Duarte Cordeiro.