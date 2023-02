PRR dá gás ao hidrogénio: saiba para onde a "bazuca" já disparou mais de €100 milhões

O pacote de projetos de gases renováveis contratualizado esta semana pelo Governo, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, vai trazer 25 projetos de Norte a Sul do país para descarbonizar a economia. Serão empreendimentos de pequena e média escala, que contarão com apoios de 102 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para comparticipar investimentos totais de mais do dobro desse montante.

