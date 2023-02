Só 10% das famílias mudaram para o mercado regulado de gás: larga maioria ficou no mercado livre e continua a pagar mais

Os avisos começaram a ser feitos em agosto: os preços do gás natural para os clientes domésticos iriam sofrer um forte agravamento em outubro. A EDP, maior fornecedor do mercado residencial, avisou. O Governo rapidamente reabriu a possibilidade de as famílias voltarem a aderir às tarifas reguladas. Mas nos meses que se seguiram, até dezembro, apenas 10% dos consumidores domésticos de gás natural abandonaram de facto o mercado liberalizado.

