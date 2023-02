Governo lança nova linha de apoios na área dos gases renováveis no valor de 83 milhões de euros

Duarte Cordeiro fez este anúncio na cerimónia de assinatura de contratos no âmbito do primeiro Programa de Apoio à Produção de Hidrogénio Renovável e outros Gases Renováveis, que teve mais de 40 candidaturas e 25 projetos apoiados num total de 102 milhões de euros.

"Queremos este mês lançar um segundo aviso, um segundo programa para gases renováveis com uma dotação de 83 mihões de euros e com isto executar a 100% esta linha do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Este aviso terá como foco a produção de biometano, os projetos que foram excluídos do primeiro aviso podem agora candidatar-se", detalhou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, numa cerimónia presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

Na intervenção inicial, o ministro do Ambiente defendeu a compatibilidade entre os objetivos do Governo quanto à neutralidade carbónica e o crescimento económico.

"Podemos de uma vez por todas afastar a ideia de que o ambiente é inimigo do crescimento. Quando associamos aqui um objetivo de lançar projetos muito concretos de hidrogénio verde, temos um caminho muito claro para a descarbonização", salientou.

O ministro defendeu que esta aposta na produção de hidrogénio verde e biometano em larga escala será uma estratégia "com um impacto muito significativo na economia e na sociedade", com criação de emprego.

"É uma revolução industrial para a qual o país não está atrasado, hoje a transição energética é o motor para o crescimento económico", reforçou.

O ministro defendeu que o potencial de Portugal na produção de hidrogénio verde "a preços competitivos conjuga-se bem com a necessidade de importação de elevados volumes do norte da Europa".

"Esta é também a energia da democracia e da liberdade, que permite maior independência e autonomia, permite proteção de oscilações bruscas de mercado e também a mais barata", afirmou.

A cerimónia de assinatura e apresentação dos 25 projetos já apoiados decorreu na Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, do Museu da Água, em Lisboa.