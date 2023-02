Fundo Ambiental aprova €102 milhões de subsídios ao hidrogénio e gases renováveis: Fusion Fuel leva maior cheque e EDP também está na lista

Foi um processo demorado, mas está fechado. Lançado ainda em 2021, o aviso 01/C14-I01/2021, destinado a distribuir apoios a projetos de hidrogénio verde e outros gases renováveis, viu esta terça-feira ser publicado o relatório final, por parte do Fundo Ambiental, que valida a entrega de 102 milhões de euros de subsídios a 25 projetos. O Ministério do Ambiente sublinha que as razões da demora na conclusão do processo “são de ordem administrativa”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler