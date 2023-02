Fundo da Dinamarca tem projeto eólico 'offshore' de €8 mil milhões para Portugal

É um dos mais ambiciosos projetos eólicos em águas portuguesas: a dinamarquesa Copenhagen Offshore Partners (COP) está a desenvolver um projeto de 2 gigawatts (GW) para instalar ao largo da Figueira da Foz, que irá implicar investimentos da ordem dos €8 mil milhões, revelou ao Expresso o diretor de mercado da COP para Portugal, Afonso César Machado.

O investimento de €8 mil milhões contemplará a construção do parque eólico, mas segundo o gestor as operações de manutenção ao longo da vida útil da infraestrutura irão custar mais €4 mil milhões. “Existe uma componente forte de criação de emprego, com milhares de postos de trabalho criados pelo projeto”, indicou Afonso César Machado, estimando que mesmo após a construção o parque eólico mantenha entre 450 e 500 postos de trabalho, associados às atividades de manutenção e gestão de ativos e aos prestadores de serviços.