Eletricidade: famílias estão a mudar para tarifas indexadas e há quem esteja a conseguir energia de borla

Há uma franja de consumidores em Portugal que em vez de pagar pela eletricidade que consomem estão a ser pagos pelo que consomem. Leu bem: segundo as informações recolhidas pelo Expresso, em pelo menos dois comercializadores de energia que operam no nosso mercado com preços indexados de eletricidade houve situações com um valor negativo do kilowatt hora (kWh) em janeiro, gerando, em alguns casos, notas de crédito a favor dos clientes, que não só não tiveram de pagar nada na primeira fatura do ano como ainda receberam um crédito a descontar na fatura seguinte. Noutros casos a primeira fatura do novo ano foi muito próxima do zero.

