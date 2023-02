Maior central solar da Europa levará 2 milhões de painéis ao Alentejo: o que ocupariam em Lisboa ou no Porto?

O anúncio, pela Iberdrola, da obtenção de licença ambiental para o projeto da central fotovoltaica Fernando Pessoa, em Santiago do Cacém, foi um marco no desenvolvimento do que será a maior central solar da Europa. Os quase 2 milhões de módulos fotovoltaicos e infraestruturas associadas ocuparão 577 hectares. Uma área inédita de ocupação por um só projeto deste género. E como ficaria a central se, por absurdo, estivesse em Lisboa e no Porto?

