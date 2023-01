Iberdrola e Prosolia obtêm licença ambiental para construir no Alentejo a maior central solar da Europa, com 1,2 gigawatts

A Iberdrola e a Prosolia obtiveram “luz verde” da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para avançar com aquela que será a maior central solar fotovoltaica da Europa, um empreendimento de 1,2 gigawatts (GW) a construir em Santiago do Cacém. O investimento rondará os 800 milhões de euros.

“A Iberdrola obteve a licença ambiental para construir em Portugal o maior projeto fotovoltaico da Europa e o quinto maior do mundo. Com 1200 megawatts (MW) de capacidade instalada, será um exemplo de respeito estrito por todas as exigências ambientais. Ficará no concelho de Santiago de Cacém, perto de Sines, pólo logístico do sul da Europa, e terá como parceira a Prosolia Energy”, avança a Iberdrola em comunicado.

“Em 2025, quando entrar em funcionamento, a central Fernando Pessoa, assim chamada em homenagem ao poeta, fornecerá energia limpa, barata e de produção local suficiente para responder às necessidades anuais de cerca de 430 mil residências, uma população equivalente a quase duas vezes a cidade do Porto”, aponta ainda o comunicado da Iberdrola.

A empresa revela que a ligação à rede já está contratada com a REN, e indica que o projeto evitará o consumo de 370 milhões de metros cúbicos de gás por ano, ao produzir eletricidade de base renovável, em vez de o sistema elétrico recorrer a centrais de ciclo combinado a gás.

O projeto agora denominado “Fernando Pessoa” foi inicialmente desenvolvido pelo empresa luso-espanhola Prosolia, com a designação The Happy Sun is Shining. A Iberdrola entrou no projeto numa fase já adiantada do seu desenvolvimento, dando músculo financeiro para a respetiva concretização.

O terreno do projeto é uma enorme área de eucaliptos, que darão agora lugar à central solar, com mais de 700 mil módulos fotovoltaicos, um empreendimento que, de acordo com a Iberdrola, empregará até 2500 pessoas na fase de construção.

“A instalação solar de Fernando Pessoa constitui um novo marco na Europa ao combinar as ambições de energia limpa com a geração de impactos ambientais e sociais positivos e tangíveis. Temos que reduzir a nossa exposição aos combustíveis fósseis. Orgulhamo-nos de continuar a apostar na construção de novas infraestruturas de energia limpa em Portugal, como já fizemos com a gigabateria Tâmega. A colaboração das autoridades portuguesas também foi fundamental para que este projeto chegue a esta fase em tempo recorde”, declarou, no comunicado, o presidente da Iberdrola, Ignacio Galán.

O complexo processo de licenciamento ambiental desta central de 1,2 GW obrigou os promotores a comprometer-se com a instalação de cortinas arbóreas em torno das áreas da central próximas de habitações e outras áreas edificadas.

A central terá uma potência similar à da já desativada central a carvão da EDP em Sines.