Dinamarquesa Eurowind Energy tem projetos de mais de €400 milhões para Portugal

A Eurowind Energy, empresa dinamarquesa que esta terça-feira inaugurou a central solar de Triana, em Alenquer, tem uma carteira de projetos para desenvolver em Portugal que implicará investimentos superiores a 400 milhões de euros, revelou o diretor geral da empresa em Portugal, Pedro Gomes Pereira.

Além da central agora inaugurada, com uma potência de 22 megawatts (MW) e um investimento próximo dos 18 milhões de euros, a Eurowind está a desenvolver uma carteira de unidades de pequena produção que somam 50 MW e um investimento de 44 milhões de euros, bem como um projeto de hidrogénio verde orçado em 28,5 milhões de euros e duas centrais solares de larga escala (250 MW cada), que no seu conjunto corresponderão a um investimento de 340 milhões de euros.



Estas duas centrais de maior dimensão, todavia, enfrentam ainda alguma incerteza, uma vez que só poderão vir a ser de facto construídas se vierem a ser incluídas numa próxima seleção de projetos de larga escala por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia. Dezenas de promotores aguardam, juntamente com a Eurowind, pela oportunidade para terem os seus projetos selecionados para poderem iniciar processos de licenciamento.



Segundo Pedro Gomes Pereira, um dos dois projetos solares de 250 MW já iniciou a preparação do estudo de impacto ambiental. De acordo com o gestor, a concretização da carteira de projetos da Eurowind em Portugal deverá ocorrer até ao final desta década.



Presente na inauguração da central de Triana, a secretária de Estado da Energia e Clima, Ana Fontoura Gouveia, sublinhou que este parque solar é o segundo no concelho de Alenquer a ser inaugurado este ano. A governante assinalou que depois de o sistema elétrico nacional ter tido cerca de 800 MW de nova capacidade solar instalada em 2022, o corrente ano de 2023 deverá contar com mais 1 a 1,2 gigawatts (ou 1200 MW) de novas instalações fotovoltaicas.



A inauguração ocorreu no mesmo dia em que a Iberdrola e a Prosolia receberam luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente para construir a maior central solar da Europa: será um projeto de 1,2 GW a instalar até 2025 em Santiago do Cacém, num investimento de 800 milhões de euros.



Ao Expresso Ana Fontoura Gouveia disse haver espaço em Portugal para projetos solares de diferentes dimensões. "O país precisa de todo o tipo de projetos e não avançaremos com nenhum que não seja do interesse nacional ou do interesse das populações. E vemos espaço para projetos como o que foi licenciado [em Santiago do Cacém]", afirmou a governante.